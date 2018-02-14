На Южном Урале организатор убийства главы Красноармейского района получил 9 лет колонии строгого режима

В Челябинске организатора убийства главы Красноармейского района и предпринимателя приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

61-летний житель области признан виновным в приготовлении к организации убийства двух лиц и незаконном хранении оружия.

В 2006 году у осужденного возник конфликт с местным предпринимателем и личная неприязнь к нему.

В 2015 году осужденный претендовал на должность главы Красноармейского района, но по результатам конкурсного отбора проиграл. Он считал, что решение конкурсной комиссии принято в связи с полученными рекомендациями от действующего главы Красноармейского района, поэтому стал испытывать к нему стойкую личную неприязнь.

После этого мужчина решил организовать убийство по найму главы и предпринимателя. Осужденный нанял исполнителя убийства, который сообщил в правоохранительные органы о преступных действиях и намерениях обвиняемого.

Мужчина был задержан при передаче части обещанных за убийство денежных средств в сумме 600 тыс. рублей. В ходе обысков у осужденного было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие.

Теперь мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить по 500 тыс. рублей морального вреда в пользу каждого из потерпевших.