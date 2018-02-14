В Екатеринбурге прикрыли службу доставки пиццы, которую готовили в антисанитарных условиях

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность службы доставки готовых блюд. Там обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о службе "ЖарКо" (ИП Кенжабаева, Екатеринбург, ул. Библиотечная, 52). В ведомстве провели расследование на основании поступившей к ним жалобы потребителя. Было установлено, что предприятие занимается приготовлением и доставкой блюд японской кухни и пиццы.

"Выявлены нарушения санитарного законодательства: набор и площади помещений предприятия не соответствуют мощности организации (отсутствует склад для хранения сырья, овощной, мясной и холодный цеха); объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами; моечные ванны не присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом. Во всем холодильном и морозильном оборудовании предприятия отсутствуют термометры, что не позволяет отслеживать и фиксировать температурный режим хранения продуктов и готовой продукции. Сырье для приготовления пиццы хранится в мешках на полу без подтоварников; производственный инвентарь не промаркирован; нарушаются требования к мытью и обработки посуды. Для временного сбора и хранения мусора и пищевых отходов используется заполненные на 2/3 бачки, не имеющие педалей и крышек. Также на предприятии не ведется необходимая документация - бракеражный журнал готовой продукции, журнал контроля качества фритюрных жиров и т.д.", - перечислили нарушения в Роспотребнадзоре.

Более того, проверка показала, что на предприятии не оборудован туалет и отсутствует гардероб для персонала, нет условий для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены, а помещения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии и нуждаются в проведении генеральной уборки и ремонта.

После всего вышеперечисленного против индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном приостановлении деятельности предприятия. По решению Октябрьского районного суда уральской столицы деятельность службы доставки готовых блюд "ЖарКо" приостановлена на 45 суток.