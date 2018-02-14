Министр здравоохранения Татарстана снят с должности

Министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Указом № УП-166 от 14 февраля 2018 года Вафин Адель Юнусович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Отдельным указом Минниханов назначил на эту должность Марата Садыкова. Ранее он занимал пост главврача казанской клинической больницы №7.

Отметим, как сообщало Накануне.RU, отставка Вафина состоялась после смерти его заместителя Елены Шишмаревой, которая находилась под домашним арестом и проходила по делу о хищении бюджетных средств.