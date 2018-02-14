Экс-депутат заксобрания Прикамья, которому вменяют кражу у банка 200 миллионов, останется на свободе

Пермский краевой суд оставил в силе меру пресечения бывшему депутату заксобрания Пермского края и акционеру "Экопромбанка" Владимиру Нелюбину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной инстанции.

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Таким образом, Нелюбин останется на свободе – его отпустили под залог в 20 млн руб.

Напомним, политик проходит по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу, на что получило отказ. Бизнесмен заявил, что денег не получал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему.