Две женщины утонули в автомобиле, съехавшем с парома в реку в Астраханской области

Астраханская полиция работает на месте гибели двух человек, утонувших после падения автомобиля в реку.

Как сообщили Накануне.RU в региональном главке МВД, сегодня в 6.30 на паромной переправе автомобиль "ВАЗ-2107" упал в реку Старая Волга. Предварительно установлено, что 51-летняя женщина, находившаяся за рулем, заехав на платформу, не справилась с управлением.

"Две женщины 1966 и 1987 годов рождения сумели самостоятельно покинуть салон до трагедии. Одну из них, оказавшуюся на льду, спас паромщик", - уточнили в ведомстве.

В машине остались водитель и 61-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении. Они утонули вместе с автомобилем.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция, сотрудники МЧС и Следственного комитета. Специалисты готовятся к подъему автомобиля и извлечению тел погибших.