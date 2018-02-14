В Англии зафиксирована вспышка скарлатины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на Роспотребнадзор.

"За последние три недели число заболевших выросло вдвое. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины", - говорится в сообщении. Отмечается, что инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от 2 до 8 лет.

Рост заболеваемости скарлатиной в Англии наблюдается с 2015 года. "В 2016 году было зарегистрировано самое большое количество больных с 1967 года - более 19 тысяч случаев за год", - отмечает ведомство.

В этой связи Ростуризм рекомендует туроператорам информировать своих туристов о вспышке инфекции и призывает граждан, планирующих поездки в Англию и Уэльс, учитывать данную информацию.