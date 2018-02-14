Верховный суд обязал власти Златоуста вернуть земли парка "Таганай" в собственность государственного лесного фонда

Верховный суд подтвердил законность требований прокурора о возврате восьми участков национального парка "Таганай" в собственность государственного лесного фонда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Решением собрания депутатов Златоуста восемь участков парка были включены в земли населенного пункта. При этом лесные участки включены в границы города без соблюдения процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую.

Челябинский областной суд отменил нормативно-правовой акт в части включения в городскую черту лесных участков, входящих в состав национального парка. Верховный суд оставил решение в силе, а жалобу главы города Златоуста – без удовлетворения.