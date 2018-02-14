В Югре мусоровоз задавил рабочего

Следователи начали проверку обстоятельств гибели рабочего под прессом мусоровоза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Около 12.30 13 февраля во время погрузки мусора на центральном рынке в поселке Федоровский управлявший машиной работник оказался под прессом мусоровоза. Югорчанин умер на месте.

Следователи проверяют обстоятельства случившегося.