В МИД назвали "классической дезинформацией" данные о сотнях погибших россиян в Сирии

Информация о якобы погибших в Сирии сотнях россиян не соответствует действительности, заявляют источники российских информагентств в МИД РФ.

"Это классическая дезинформация", - приводит РИА Новости слова источника.

Как отмечал глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, публикуя информацию о погибших при ударе в провинции Дейр-ез-Зор, кто-то "специально сгущает краски".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что в Сирии на прошлой неделе под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 "русских наемников".

При этом стали известны имена некоторых россиян, погибших после удара.

По данным CNN, погибшие россияне якобы участвовали в военных действиях в качестве наемников российской частной военной компании "ЧВК Вагнера".