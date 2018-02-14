Уральского наркобарона "Карася" и его подельников отправили за решетку на 82,5 года

13 февраля в Свердловском областном суде вынесли приговор шестерым участникам преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом синтетических наркотиков на территории Среднего Урала.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, рассмотрев материалы полиции, судья Денис Меледин признал граждан Коростелева, Шабутдинова, Бузырева, Джуматова, Шлыкова и Мотовилова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 9,5 до 17 лет. Суммарный срок тюремного заключения для всех злоумышленников составил 82,5 года.

По данным Горелых, расследованием уголовного дела, возбужденного по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере), занимался заместитель начальника отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области подполковник юстиции Максим Чаплыгин. Оперативное сопровождение вели сотрудники полиции из Управления по контролю за оборотом наркотиков.

"Противоправной деятельностью наркодилеры начали заниматься в январе 2016 года. Шестеро подозреваемых арендовали на территории городов Верхняя Пышма, Арамиль, Нижний Тагил и Невьянск частные дома, в которых оборудовали лаборатории по производству смертельного зелья. Готовую продукцию сбывали бесконтактным способом через Интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали распространителей отравы. В ходе личных досмотров и по местам жительства участников группы сыщики обнаружили и изъяли около 4 килограммов мефедрона и амфетамина, порядка 50 килограммов реагентов, использовавшихся при производстве смертельного зелья и лабораторное оборудование", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, любителями обогащаться на горе зависимых людей оказались ранее семь раз судимый за совершение краж житель Арамили 1978 года рождения по прозвищу "Карась", двое представителей Верхней Пышмы 1977 и 1982 годов рождения, гражданин 1984 года рождения, имеющий регистрацию в Екатеринбурге, а также житель Невьянска 1990 года рождения и мужчина 1980 года рождения, зарегистрированный в Среднеуральске. По ходатайству следователя полиции все они до суда находились под арестом. Еще один задержанный по болезни находился на подписке о невыезде, но скончался еще до начала судебного разбирательства.