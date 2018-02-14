На Южном Урале из-за неисправной вентиляции в собственном доме угарным газом насмерть отравились мать и сын

В Челябинской области в собственном доме найдены тела 53-летней женщины и ее 14-летнего сына.

Трагедия произошла утром 13 февраля в поселке Новый путь в Чесменском районе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Установлено, что они отравились угарным газом, который попал в жилое помещение из-за неисправной вентиляционной системы.