Дольщика "Первого пермского микрорайона" нашли в петле

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти дольщика "Первого пермского микрорайона", передает корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях появилась информация о том, что мужчину нашли в петле.

В министерстве строительства и архитектуры Пермского края сообщили, что дольщик попадал под меры поддержки и дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно.

"Известно, что данный гражданин 100% попадал под меры поддержки, разработанные правительством региона, о чем ранее был проинформирован. Дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно. Самостоятельно за консультациями или жалобами в консультационный центр минстроя он не обращался", - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве строительства и архитектуры.