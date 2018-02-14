В Челябинской области досрочно прекращены полномочия депутата сельского поселения, осужденного за кражу 19 железобетонных плит

В Челябинской области по требованию прокурора досрочно прекращены полномочия депутата Совета депутатов Неплюевского сельского поселения Владимира Слинкина, осужденного за кражу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017 году парламентария осудили к наказанию в виде 300 часов обязательных работ за кражу 19 железобетонных плит стоимостью около 10 тыс. рублей, принадлежащих министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Судебное решение вступило в законную силу.

Однако полномочия депутата не были досрочно прекращены.