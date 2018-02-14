На Олимпиаде в Пхенчхане зрителей сдувает ураганным ветром

Район проведения ОИ-2018 в Южной Корее накрыла непогода. Организаторы призвали посетителей покинуть Олимпийский парк в Канныне из-за непрекращающихся сильных порывов ветра.
Через громкоговорители идут объявления на корейском и английском языках с просьбой либо укрыться в спортсооружениях, либо покинуть парк.
Журналистам также предложили продолжить работу на близлежащей хоккейной арене.
"Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику: "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов", – пишет в Twitter корреспондент "Спорт-Экспресс" Дмитрий Железнов.
Ураган на Олимпиаде. Разрушены палатки, в парк зашли спасатели #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/xhSnw7tjJs— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
По информации издания, ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком.
Отмечается, что ранее российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования не смог пообщаться с прессой из-за холода.
Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Пхенчхане.