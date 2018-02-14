На Олимпиаде в Пхенчхане зрителей сдувает ураганным ветром

Район проведения ОИ-2018 в Южной Корее накрыла непогода. Организаторы призвали посетителей покинуть Олимпийский парк в Канныне из-за непрекращающихся сильных порывов ветра.

Через громкоговорители идут объявления на корейском и английском языках с просьбой либо укрыться в спортсооружениях, либо покинуть парк.

Журналистам также предложили продолжить работу на близлежащей хоккейной арене.

"Ураган усиливается, народ убегает. Говорят по динамику: "В связи с сильным ветром опасно оставаться на улице. Пожалуйста, зайдите внутрь объектов или ресторанов", – пишет в Twitter корреспондент "Спорт-Экспресс" Дмитрий Железнов.

По информации издания, ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком.

Отмечается, что ранее российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования не смог пообщаться с прессой из-за холода.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Пхенчхане.