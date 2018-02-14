В Зауралье тюремный срок получила азиатка, которая пересекла границу в вагоне грузового поезда

В Курганской области осудили уроженку Центральной Азии за незаконное пересечение госграницы.

Ранее иностранке запретили въезжать в Россию до ноября этого года, однако она решилась на преступление и в начале декабря прошлого года пересекла госграницу в вагоне грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

После пересечения границы нарушительница спрыгнула с движущегося железнодорожного состава и пошла пешком вдоль путей.

"В России женщина хотела найти работу в нарушение административного законодательства страны", - отметили в ведомстве.

Суд приговорил нарушительницу к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. После отбытия срока ее депортируют на родину, въезд в Россию ей по-прежнему будет не разрешен, но уже на более длительный срок.