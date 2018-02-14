Совет Федерации одобрил уход Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности

Сенатор Франц Клинцевич покинул пост первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Его заявление поддержано на пленарном заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.

Причины своего ухода с этого поста Клинцевич не пояснил. Вместе с тем он останется членом профильного комитета Совфеда.

Как сообщало Накануне.RU, это решение накануне было одобрено на комитете по обороне и безопасности.Сенаторы выдвинули на эту должность кандидатуру Александра Ракитина, занимавшего до этого момента пост замглавы комитета.