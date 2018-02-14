Дело о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге начнут рассматривать 21 февраля

В Свердловском областном суде завершились предварительные слушания по делу о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге. Определена дата его рассмотрения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, по итогам заседания подсудимым была продлена мера пресечения на шесть месяцев - до 29 июля. Что касается рассмотрения дела, то оно начнется 21 февраля.

Напомним, дело о массовых беспорядках на Депутатской было передано в суд в конце января этого года. Всего к уголовной ответственности привлечено 22 человека, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых (19 фигурантов - по основному делу).

Недавно по этой громкой истории был вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Екатеринбурга Руслана Оглы - он получил более пяти лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда.