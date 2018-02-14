Против директора пермского предприятия возбуждено дело из-за долга по зарплате в 2,3 миллиона

Возбуждено дело из-за долга по зарплате в 2 млн 300 тыс. руб. перед сотрудниками "НАО-Стройкомплекта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следователи выяснили, что в марте-августе 2017 г. перед 70 сотрудниками компании накопился долг по зарплате в 2 млн 300 тыс. руб. Руководство организации не платило деньги, хотя возможность была. Организация весь прошлый год находилась на контроле прокуратуры.

Однако директор причитающиеся работникам деньги так и не заплатил. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. После этого глава предприятия заплатил 1 млн 500 тыс. руб.