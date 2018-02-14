Борис Дубровский поручил до 2021 года ликвидировать очередь в детсады детям до 3 лет

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам подготовить предложения по открытию дополнительных мест в 2018-2019 годах для решения задачи по ликвидации очереди в детсады детям до 3 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Задача по ликвидации дефициту мест в детских садах детям до 3 лет до 2021 года ставится перед нами Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - подчеркнул глава области.

Главам поручено подготовить предложения по открытию дополнительных мест в 2018-2019 годах с привлечением средств федеральной субсидии. Решение должно быть реализовано до 1 апреля.

Областному минобрнауки поручено до 1 июня разработать предложения к проекту областного бюджета 2019 года для финансового обеспечения софинансирования строительства и выкупа задний детских садов в территориях с недостатком мест для детей 3-7 лет.

Основной дефицит мест в детсады в Челябинске. Глава города Евгений Тефтелев должен подготовить предложения по достижению 100% доступности дошкольного образования детям до 3 лет в Челябинске в срок до 1 апреля.

"Мы должны получить ваше виденье, ваш прогноз по росту населения. Дальше будем работать и сосредотачиваться на финансировании стратегических направлений для решения этого важного вопроса", – резюмировал Борис Дубровский.

В настоящий момент доступность дошкольного образования детям до 3 лет обеспечена в 27 муниципальных образованиях.

В 2018-2019 годах бюджетом области по программе капитального строительства предусмотрены 1,3 млрд рублей на строительство 1,5 тысяч проектных мест. Также область может претендовать на федеральную субсидию, которая может составить до 1 млрд рублей на два года.