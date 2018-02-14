В Татарстане задержан директор школы, где дети массово заболели кишечной инфекцией

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о массовом заболевании детей в одной из школ. Задержан ее директор.

Напомним, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых – все жители Арского района. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по подозрению в причастности к преступлению 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы - 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей, и выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.