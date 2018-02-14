В Татарстане задержан директор школы, где дети массово заболели кишечной инфекцией

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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армия и ВПК  |  комментариев: 5
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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от издателя  |  комментариев: 1


"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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В Татарстане задержан директор школы, где дети массово заболели кишечной инфекцией
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чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: ngs24.ru

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о массовом заболевании детей в одной из школ. Задержан ее директор.

Напомним, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых – все жители Арского района. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по подозрению в причастности к преступлению 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы - 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей, и выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.

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14.02.2018 10:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.02.2018 11:21 Мск
Директор школы в Татарстане, где массово отравились дети, написал явку с повинной

Ранее 11.02.2018 21:23 Мск
В Татарстане отравились 36 детей, диагноз - острая кишечная инфекция








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В Татарстане задержан директор школы, где дети массово заболели кишечной инфекцией
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