Сурков назвал наступление матриархата свидетельством заката "Еврамерики"

Помощник президента России Владислав Сурков высказал мнение, что в Европе и США начинается матриархат, который свидетельствует об очередном закате.

"Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих", - пишет Сурков в статье для "Русского пионера".

По его мнению, о приходе матриархата также свидетельствуют кампания против домогательств, голливудские блокбастеры, возвышающие женщину, и исследования ученых о скором вымирании мужчин.

"Существует не афишируемая (времена не те!), но достаточно широко распространенная гипотеза, будто возвышение женщин... есть симптом упадка. Трудно судить, насколько данная гипотеза неверна. Она вроде бы легко опровергается. Ее сторонники, впрочем, упрямы и, как им кажется, располагают доводами и примерами", - подчеркивает автор.

Сурков также приводит примеры из мировой истории, когда наступление матриархата свидетельствовало об упадке. В эту категорию он отнес падение Спарты, крушение Дома Валуа во Франции, удар по российскому абсолютизму в 18 веке в России.

"Усиление женского влияния, разумеется, не причина, а именно симптом, манифестация декаданса. Не Александра Федоровна развалила Российскую Империю, не Раиса Максимовна - Советский Союз, но о них неизбежно вспоминают в разговорах о последних днях Империи и Союза", - отмечает политик.

"На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного "заката" Европы (вернее, Еврамерики) налицо", - пишет Сурков.

Он отметил также, что сейчас женщины отвечают за серьезные и проблемные вопросы, но последнее слово будет за мужчинами, которые "вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех".

Что касается России, то Сурков пишет, что "отечество наше пока что затронуто феминизмом совсем незначительно". По его словам, "мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем".