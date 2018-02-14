Россияне стали меньше брать займы в МФО на подарки к 14 февраля

В России сокращается доля клиентов микрофинансовых организаций, берущих займы на подарки к 14 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Домашние деньги".

По данным МФО, тенденция по сокращению доли займов на эти цели продолжается уже четвертый год подряд. "Население по-прежнему живет в режиме экономии и воздерживается от лишних трат. Кроме того, можно предположить, что заемщики МФО стали более финансово грамотными и социально ответственными - клиенты склонны оформлять микрозаймы лишь на самое необходимое, значительно снижая сумму на подарок, ограничиваясь небольшим презентом", - говорится в сообщении.

Так, в 2018 году число клиентов, желающих оформить займ на подарок, значительно снизилось и составило лишь 3% опрошенных. Для сравнения в 2017 году эта доля составляла 4%, в 2016 – 5%, в 2015 – 15%. В компании объясняют эту тенденцию общей экономической ситуацией, а также снижением интереса россиян к данному празднику.

"В абсолютном выражении количество займов не превысит 55 тыс. против 60 тыс. годом ранее", - отметили в пресс-службе.

Примечательно, что мужчины охотнее используют возможность оформить займы к Дню святого Валентина (таких - 60%). В большинстве случаев клиенты берут деньги для организации романтического свидания - похода в ресторан или кафе. Эта цель кредита является самой популярной в рейтинге популярных подарков к 14 февраля.

"Самый необычный подарок, на который планируется оформить микрозайм, – свадебное платье", - отметили в компании.

Для мужчин самым необычным подарком стала совместная поездка на рыбалку.

В целом рейтинг подарков к 14 февраля, по версии компании, выглядит следующим образом:

1. Романтический ужин

2. Цветы

3. Кондитерские изделия

4. Парфюмерия

5. Косметика

6. Одежда (парные вещи)

7. Ювелирные украшения

8. Фотосессия

9. Чай, кофе

10. Мягкие игрушки