В Екатеринбурге увеличилось количество браков, а браков с несовершеннолетними стало меньше

В 2017 году в Екатеринбурге стало больше заключаться браков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

По ее данным, в 2017 году в уральской столице было заключено 32 тыс. 942 брака, это на 4,6% больше, чем в предыдущем году. С 2013 года наметилось увеличение числа людей, готовых вступать в брак. Самый активный возраст для этого – 25-34 года.

Статистика за 2017 год показывает, что наибольшее количество браков заключают граждане СНГ.

Также Лариса Никонова рассказала о том, что в городе за прошлый год заключили брак 187 несовершеннолетних женщин и 23 несовершеннолетних мужчины. По словам замначальника Управления ЗАГС, показатель по бракам с несовершеннолетними значительно снижается.

Напомним, брачный возраст в России устанавливается с 18 лет, но законодатель допускает снижение брачного возраста до 16 лет в случаях, оговоренных законом.

Александра Рогалина