В Екатеринбурге детей называли Космосом, Антилопой и Осенью

В Екатеринбурге назвали самые популярные и необычные имена детей. Статистику привела заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова, передает корреспондент Накануне.RU.
По ее словам, в 2017 году самыми популярными именами мальчиков стали: Артем, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Данил, Матвей, Тимофей, Кирилл, Роман, Егор.
Среди девочек популярными именами оказались: София, Виктория, Анна, Мария, Анастасия, Дарья, Екатерина, Полина, Алиса, Варвара, Ева, Елизавета.
Отметили органы ЗАГСа и редкие имена, среди них: Добромир, Данко, Радислав, Харитон, Космос, Антилопа, Осень, Славяна, Ранетка, Купава, Кассандра.
По словам замначальника Управления ЗАГС, новорожденных также называют сокращенными именами, например: Мия, Софи, Кир, Тим, Марс.
Напомним, что запрещается регистрация имени с использованием чисел, бранных слов, названий должностей.
Александра Рогалина