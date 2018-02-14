Cурьмяная компания против думы Асбеста: компания Ротенберга затягивает судебный процесс?

В Свердловском областном суде сегодня продолжилось рассмотрение административного иска Национальной сурьмяной компании (НСК) к думе Асбестовского городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в ходе процесса суд заменил ответчика – до сегодняшнего дня им выступала администрация Асбеста, а теперь с ООО "Гросс" (принадлежит НСК, совладельцем которой является Игорь Ротенберг) судится местный представительный орган, поскольку именно дума утверждала правила землепользования и застройки муниципалитета.

Истец (ООО "Гросс") требует изменить правила землепользования и застройки городской территории, которые не позволяют строить завод по производству триоксида сурьмы. Дело в том, что принадлежащий компании участок на территории бывшего Асбестовского завода металлоконструкций отнесли к так называемой зоне П-2, которая предусматривает ограничение на размещение предприятия выше 4 класса опасности. Что, по мнению истца, противоречит фактическому использованию участка и генплану города, поскольку земельный участок, выкупленный компанией в собственность, имеет, в соответствии с кадастром, промышленное назначение и необходимый для возведения завода третий класс опасности.

Ответчик, со своей стороны, отвергает претензии ООО "Гросс", указывая на то, что местные депутаты действовали согласно законодательству и планам развития городского округа. Кроме того, юридическое значение имеют правила землепользования и застройки, утвержденные местным представительным органом, а не выписка из кадастра.

В ходе судебного заседания представитель истца Надежда Рязанова заявила ходатайство о переносе судебного заседания. По ее словам, им требуется время для сбора дополнительных доказательств о том, что местные власти, по сути, ввели НСК в заблуждение, ранее не обозначив четко своей позиции о фактически блокировании строительства сурьмяного завода в Асбесте. Тем временем материнская компания (НСК) приобрела 100% долей в ООО "Гросс" и уже вложила средства в изыскания и разработку проектной документации для строительства предприятия. Фактически истец указывает суду на то, что поведение думы и администрации города нарушило его интересы. И если бы компания Ротенберга в полной мере владела информацией о позиции местной власти, настроенной против строительства сурьмяного завода, то, возможно, не стала бы вкладывать средства в проект. Теперь истец просит привлечь НСК к разбирательству в качестве заинтересованного лица, понесшего некие убытки. Впрочем, сумму убытков истец не озвучил.

Представитель ответчика Евгений Осинцев в беседе с корреспондентом Накануне.RU не исключил, что НСК сознательно затягивает процесс, заявляя о необходимости сбора дополнительных доказательств.

"Возможно, в это время они будут вести какие-то кулуарные переговоры, - предположил Осинцев, - потому что с юридической точки зрения, по большому счету, сегодня ничего не препятствовало рассмотреть это дело. Если истец считает, что могут быть затронуты права метеринской компании, которой является НСК по отношению к ООО "Гросс", то собрать дополнительные доказательства о якобы финансовых издержках, понесенных НСК в результате действий думы Асбестовского городского округа, можно было несколько месяцев назад - еще на стадии подачи иска".

У представителей компании Ротенберга также были вопросы к процедуре публичных слушаний, ранее проведенных по инициативе властей и общественников города горного льна. Представители НСК не согласны с тем, что информация о слушаниях, а также правила землепользования и застройки были размещены не в официальном печатном издании города "Асбестовский рабочий", а в газете "Муниципальный вестник" тиражом около тысячи экземпляров, что, по их мнению, для города с населением 80 тыс. человек крайне мало.

Однако присутствовавшая на заседании депутат думы Асбеста Наталья Крылова назвала эти претензии необоснованными, поскольку документы были опубликованы на сайтах и в городской газете в установленном порядке.

"Муниципальный вестник" является официальным приложением к "Асбестовскому рабочему", - пояснила Накануне.RU депутат. - Согласно уставу города, все нормативно-правовые акты официально публикуются именно в "Вестнике".

В итоге судья Дмитрий Гылкэ вынес решение отложить рассмотрение дела до 14 марта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, корпорация Ротенберга, натолкнувшись на сопротивление общественников и экологов в Дегтярске, купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе прошлого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.