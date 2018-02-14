Саакашвили призвал Европу к созданию "черного списка" украинских коррупционеров

Выдворенный с Украины экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили убежден, что решить проблему коррупции на Украине можно только с помощью ЕС, в частности, с помощью создания списка украинских коррупционеров. Об этом он заявил в интервью "Deutsche Welle".

"Ключ к решению проблемы коррупции на Украине лежит в европейских столицах", - подчеркнул Саакашвили.

Решающим средством, по его мнению, могло бы стать создание странами ЕС нового "списка Магнитского" украинских коррупционеров. Он призвал Европу прекратить "игру с коррумпированными олигархами" на Украине.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после своей депортации в Польшу Саакашвили пообещал отправить Петра Порошенко в тюрьму.