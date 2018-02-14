Площадь поиска обломков Ан-148 в Московской области увеличена

Площадь поиска обломков в районе крушения самолета Ан-148 в Московской области увеличена с 40 до 45 гектаров.

К утру 14 февраля в районе катастрофы нашли больше 2 тысяч обломков, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районеМосковской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Накануне Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что причиной крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов из-за обледенения датчиков.