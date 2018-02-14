Депутаты земсобрания Краснокамского района поддержали создание городского округа

Депутаты земского собрания Краснокамского района на сегодняшнем заседании единогласно поддержали объединение в городской округ. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU сообщили в земском собрании.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен в Законодательном собрании Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, ранее инициативу поддержали 20 из 20 народных избранников Краснокамска. Отметим, что ранее среди парламентариев были те, кто выступал против объединения.

Вопрос объединения муниципалитетов также обсуждался между главой региона Максимом Решетниковым, главой Краснокамского района Виктором Соколовым и председателем районного земсобрания Григорием Никитиным. Согласно проведенному соцопросу 65% краснокамцев выступают за создание городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.