В Челябинске после домашних родов скончался младенец

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту смерти младенца после домашних родов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело новорожденного мальчика было обнаружено вечером 13 февраля в квартире одного из домов Калининского района. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, следователи не обнаружили.

По предварительной информации, ребенок родился накануне в ходе домашних родов. На учете медиков женщина не состояла.

В настоящий момент проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.