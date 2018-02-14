В СКР озвучили основные версии по делу о крушении вертолета в Томской области

Транспортные следователи продолжают работу по уголовному делу о крушении вертолета в Томской области, в результате которого погибли два человека. Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы.

Напомним, 12 февраля вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка", перевозивший пациента, совершил жесткую посадку вблизи села Александровское. На борту находились шесть человек, из них три члена экипажа. В результате погибли второй пилот и бортмеханик. На данный момент четверо пострадавших остаются в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте крушения Ми-8Т следственной группой Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета был произведен осмотр.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, установлено, что воздушное судно практически полностью разрушено и уничтожено в результате пожара. На месте обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и уже переданы представителям комиссии МАК для изучения данных.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении погибших в авиакатастрофе, с места заправки вертолета изъяты образцы топлива, которые направлены на исследование на предмет соответствия требованиям качества. Допрошены два пассажира, проводятся допросы технических работников, производивших предполетный осмотр. Производится выемка технической документации на воздушное судно и летной документации на членов экипажа", - сообщили в СКР.

Как уточнили в ведомстве, следствием рассматриваются две основные версии авиакатастрофы Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование продолжается.