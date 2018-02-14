В СКР озвучили основные версии по делу о крушении вертолета в Томской области

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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
армия и ВПК  |  комментариев: 5
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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
14.02.2018
происшествия ;  | комментариев: 2
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В СКР озвучили основные версии по делу о крушении вертолета в Томской области
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крушение вертолета Ми-8Т в Томской области (2018) | Фото: sledcom.ru

Транспортные следователи продолжают работу по уголовному делу о крушении вертолета в Томской области, в результате которого погибли два человека. Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы.

Напомним, 12 февраля вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка", перевозивший пациента, совершил жесткую посадку вблизи села Александровское. На борту находились шесть человек, из них три члена экипажа. В результате погибли второй пилот и бортмеханик. На данный момент четверо пострадавших остаются в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте крушения Ми-8Т следственной группой Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета был произведен осмотр.

крушение вертолета Ми-8Т, Томская область(2018)|Фото: https://t.me/sledcom_rf

Как сообщили Накануне.RU в СКР, установлено, что воздушное судно практически полностью разрушено и уничтожено в результате пожара. На месте обнаружены бортовой и речевой регистраторы, которые изъяты следователями и уже переданы представителям комиссии МАК для изучения данных.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении погибших в авиакатастрофе, с места заправки вертолета изъяты образцы топлива, которые направлены на исследование на предмет соответствия требованиям качества. Допрошены два пассажира, проводятся допросы технических работников, производивших предполетный осмотр. Производится выемка технической документации на воздушное судно и летной документации на членов экипажа", - сообщили в СКР.

Как уточнили в ведомстве, следствием рассматриваются две основные версии авиакатастрофы Ми-8Т: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование продолжается.

крушение вертолета Ми-8Т в Томской области(2018)|Фото: sledcom.ru

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14.02.2018 10:21 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.02.2018 15:53 Мск
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В СКР озвучили основные версии по делу о крушении вертолета в Томской области
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