Южный Урал реструктуризировал 8,3 млрд рублей бюджетных кредитов

По соглашениям с федеральным минфином Челябинская область реструктуризировала 8,3 млрд рублей кредитов, выданных в 2015-2017 годах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, с минфином России заключены дополнительные соглашения, в которых прописаны условия реструктуризации. Это позволило снизить нагрузку на региональный бюджет.

Так, в 2018 году для Челябинской области платеж по кредиту уменьшился в шесть раз (с 2,6 млрд рулей до 417 млн рублей), в 2019 году – в девять раз (с 3,8 млрд рублей до 417 млн рублей).

Срок погашения кредитов рассчитан до 2024 года. Если в течение двух ближайших лет регион обеспечит темп прироста доходов консолидированного бюджета выше уровня инфляции, период окончательного расчета по долгам может быть отодвинут на 2029 год.