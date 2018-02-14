Столичный кинотеатр, показавший "Смерть Сталина", оштрафовали за "Диван Сталина"

Московский кинотеатр "Пионер", где вопреки решению Минкульта показали фильм "Смерть Сталина", оштрафован судом за показ французской ленты "Диван Сталина" с Жераром Депардье, пишут "Ведомости".

"Диван", по данным издания, был показан только один раз, одновременно со "Смертью" в рамках международного кинофестиваля "Наконец-то в кино". В суде представители кинотеатра заявили, что по закону о кинематографии, показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения.

В свою очередь, сотрудники Минкульта настаивали, что это исключение действует, если фильм ввезен в Россию. В ответ "Пионер" заявил, что ведомство выходит за пределы своей компетенции и трактует положения Таможенного кодекса. Суд встал на сторону чиновников и оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за прокат фильма без удостоверения.

23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.