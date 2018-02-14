В Югре суд в семь раз увеличил компенсацию за несчастный случай работнику "Талспецстроя"

Сотруднику "Талспецстроя" удалось добиться выплаты компенсации морального вреда за травму на производстве. Притом суд увеличил ее в несколько раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Трагедия произошла в ноябре 2016 г. на строительном объекте "Талспецстроя". Во время чистки крюков для фиксации бортов рабочего прижало к кузову бортом бульдозера. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Экспертиза доказала, что причиной случившегося стало нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, допущенных машинистом бульдозера.

Пострадавшего госпитализировали, он долго лечился. Няганский городской суд взыскал компенсацию морального вреда в 30 тыс. руб. Прокурор обжаловал решение в окружной инстанции, полагая, что суд не достаточно оценил характер нравственных страданий рабочего. В частности, речь шла о длительной нетрудоспособности сотрудника компании. Коллегия окружного суда увеличила сумму компенсации с 30 до 200 тыс. руб.