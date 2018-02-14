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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
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"Ошибка датчика скорости – лишь фактор развития "особой ситуации", а не главная причина крушения" В СМИ появилась информация о том, что пилоты нескольких джетов за неделю до крушения Ан-148 жаловались на проблемы с датчиками скорости, сообщил telegram-канал Mash: только за 4-5 февраля в аэропорту Шереметьево зарегистрировали семь подобных ситуаций. Аналитики отмечают, что предупреждение от Росавиации о возникновении таких неполадок появилось только на следующий день после крушения лайнера "Москва - Орск".
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На "школьные" анкеты челябинской "ЕР" пожаловались в избирком
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анкета, Единая Россия, Челябинск, (2018) | Фото: kprf-chel.ru

Депутат Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский подал жалобу в облизбирком из-за анкет партии "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома КПРФ.
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По словам Константина Нациевского, анкеты якобы распространяются в образовательных учреждениях области. В них родителей приглашают на выборы 18 марта и предлагают сообщить телефон, адрес, номер избирательного участка и другую персональную информацию.

"В мою общественную приемную все чаще стали обращаться родители южноуральских школьников с бланками таких анкет. Родители рассказывают, что всему классу их детям раздают эти опросники классные руководители и учителя, прося, чтобы их заполнили родители", - сообщил он.

анкета, Единая Россия, Челябинск,(2018)|Фото: kprf-chel.ru

Кроме того, такие же анкеты якобы распространяют агитаторы "Единой России" в поликлиниках, вузах, учреждениях социальной защиты, на предприятиях. Соответствующие жалобы поступают в региональное отделение КПРФ.

"Граждан просят заполнить анкету с персональными данными и дать согласие на использование, передачу и распространение персональных данных. Целью использования данных обозначено "уведомление граждан РФ об общественно значимых событиях". Срок хранения и обработки данных - три года. В листовке указано, что данные могут передаваться третьим лицам, так что отследить их дальнейшую судьбу вряд ли удастся", - отметили в партии.

Коммунисты считают, что таким образом на избирателей оказывается давление, и намерены решать этот вопрос в судебном порядке.

В челябинском отделении "Единой России" заявили, что проверят информацию о возможных нарушениях, и, если факты подтвердятся, будут приняты меры вплоть до исключения причастных лиц из партии.

Как рассказал лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш, проект "Мобилизация" реализуется среди актива партии. При реализации проекта важна активность избирателей на выборах 18 марта, а не их личные данные.

"Для удобства работы мы предлагаем членам партии, сторонникам, их родственникам, близким, друзьям и единомышленникам заполнить анкеты, где по своему желанию и исключительно по доброй воле человек может указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и паспортные данные. При этом в каждой анкете есть отдельный пункт, где человеку предлагается дать разрешение на дальнейшую обработку персональных данных. Это не противоречит действующему законодательству. В случае, если люди несогласны заполнять предлагаемую анкету, никто этого не требует. Ни о каком давлении или "нажиме" не может быть и речи", - заявил он.

Другие новости по темам: Единая Россия, КПРФ, анкеты, Мобилизация, школы, жалоба, выборы,
14.02.2018 09:47 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:47 Екб


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На "школьные" анкеты челябинской "ЕР" пожаловались в избирком
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