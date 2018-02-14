Уральцу грозит пять лет тюрьмы за то, что сделал "подсечку" полицейскому

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против молодого человека 1991 года рождения. Его подозревают в применении насилия к полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 10 января этого года страж порядка прибыл к частному дому по улице Пионеров в поселке Арти для проверки сигнала о происходившем скандале. Он предложил дебоширу пройти в патрульный автомобиль для составления необходимых документов, на что тот согласился. Однако прежде чем сесть в машину злоумышленник набросился на полицейского: "подсечкой" он сбил силовика с ног, тем самым уронив его на землю.

В результате представителю власти были причинены физическая боль и телесные повреждения. Сразу после этого агрессор был задержан.

Сейчас расследование продолжается. По закону, нападавшему может грозить до пяти лет лишения свободы.