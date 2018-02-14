У свердловчанина арестовали охотничье ружьё за долги по алиментам

Судебным приставом-исполнителем Верхнепышминского районного отдела Свердловской области у должника по алиментам изъято охотничье ружье марки ИЖ-27, сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области

Должник не предоставлял сведений о месте работе и источниках дохода, таким образом, накопив задолженность перед своими детьми порядка 40 тыс. руб. В дальнейшем стало известно, что у мужчины есть лицензия на ружье. Его и взыскали.

В случае если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, имущество будет передано в специализированную организацию на оценку и затем на реализацию.