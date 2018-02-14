В Курганской области с нарушителей ПДД за прошлый год взыскали более 350 млн рублей штрафов

В ходе повседневного контроля и надзора за дорожным движением за 2017 год полицейские пресекли более 435 тыс. нарушителей, об этом зауральским журналистам рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин, передает корреспондент Накануне.RU.

За совершение этих нарушений к ответственности привлечены более 432 тыс. граждан - из них более 6 тыс. в судебном порядке.

В отношении этих нарушителей вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 351 млн 421 тыс. рублей, отметил Михаил Чебыкин.

Всего на дорогах Зауралья в 2017 году зарегистрировано 1 тыс. 109 аварий, в них погибло 153 человека и 1 тыс. 427 человек получили травмы различной степени тяжести. Добавим, что 153 погибших - это минимальное количество за последние 30 лет.