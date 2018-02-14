Очередная авария в микрорайоне Нагорный оставила без воды 4,6 тысяч пермяков

Из-за утечки на водоводе в микрорайоне Нагорный Индустриального района Перми компания "Новогор-Прикамье" отключила холодное водоснабжение. В результате без воды осталось 20 многоквартирных домов с населением 4 тыс. 616 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также без воды остались школа олимпийского резерва и детская поликлиника. Для населения организован подвоз воды.

По информации "Новогор-Прикамье", аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня, до 18.00 по местному времени.

Отметим, что с прошлой аварии на водопроводе в микрорайоне Нагорный не прошло и недели. 10 февраля без холодной воды остались почти 15 тысяч жителей. В 16.00 компания "Новогор-Прикамье" зафиксировала снижение давления на магистральной сети микрорайона. Выяснилось, что чугунный корпус затвора запорной регулирующей арматуры лопнул, из трещины выходила вода. Чтобы устранить аварию пришлось отключить водопровод. Вода поступила в дома пермяков спустя сутки после отключения. Работы были завершены 11 февраля, в 18.00.