Летают ножи и мебель: томская полиция вызвала священников из-за жалобы жителей на полтергейста

Полиция Томской области приступила к проверке происходящего в частном доме в поселке Маракса Колпашевского района из-за жалоб жильцов на летающие ножи, мебель и другие предметы.

Примечательно, что сотрудники полиции, приехавшие на необычный вызов от жильцов дома, обратились за помощью к священникам.

Согласно рапорту на имя начальника ГУ МВД Александра Будника из ОМВД России по Колпашевскому району, опубликованному телеграмм-каналом Mash, в понедельник днем от жильцов частного дома, супружеской четы и их 15-летнего приемного сына, поступило сообщение о том, что в доме "происходит что-то странное, в том числе летают ножи". Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что в доме беспорядок: разбросаны вещи, мебель, а в одну из стен на кухне воткнут нож.

По словам жильцов дома, вот уже двое суток в доме летают предметы, падает мебель. В присутствии сотрудников полиции полтергейст продолжился: упал шкаф, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки упали книги. Как значится в рапорте, не найдя рационального объяснения происходящему, полицейские обратились за помощью к священникам, которых пригласили в проблемный дом для проведения обряда освящения.

В комментарии Колпашевской епархии Русской православной церкви отмечается, что происходящее в доме вызвано действиями "духов злобы", - так именует падших ангелов Священное Писание.

"Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами", - сообщили в епархии.

В комментарии также говорится, что ставший основным объектом действия "сверхъестественных явлений" подросток "изъявил желание принять святое Крещение" в ходе беседы о случившемся.

В прошлом году прокуратуру попросили разобраться с инцидентом в Среднеуральском женском монастыре, где школьники из Екатеринбурга случайно попали на сеанс экзорцизма.