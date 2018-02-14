"Способ противодействия советской пропаганде": в Госдепе США заявили о "джазовой дипломатии" в годы холодной войны

В музее истории Госдепартамента США появилась экспозиция, посвященная "джазовой дипломатии" Штатов в годы холодной войны. При этом отмечается, что кампания по продвижению джаза была "способом противодействия советской пропаганде".

"У нас появилась новая экспозиция, которая установлена только сегодня и которая посвящена "джазовой дипломатии", а также нескольким афроамериканским музыкантам, участвовавшим в этих дипломатических усилиях в годы холодной войны. Участники "джазовой дипломатии" отправлялись в страны советского блока. Это была кампания по продвижению джаза, как способ противодействия советской пропаганде", - заявила представитель музея Элисон Манн, которую цитирует ТАСС.

На вопрос о том, применял ли Госдепартамент "джазовую дипломатию" в других странах, Манн ответила, что в музее есть "очень известная фотография Луи Армстронга верхом на верблюде, которая была сделана во время его поездки в Египет". По ее словам, стенд, посвященный "джазовой дипломатии", будет находиться в музее в здании Госдепартамента на протяжении двух месяцев.

Напомним, недавно в Госдепе заявили, что США желают восстановить отношения с Россией. Поводом для этого могут стать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран.