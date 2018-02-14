У прокуратуры Прикамья возникли вопросы к назначению заместителя председателя краевой КСП

Председатель Контрольно-счетной палаты края Геннадий Тушнолобов представил кандидатуру Ирины Денисовой на должность заместителя председателя по аудиту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Пермского края.

Краевая прокуратура высказала замечания в связи с назначением. Дело в том, что сейчас эту должность занимает Юрий Скорняков. Федеральный закон не предусматривает назначение двух заместителей председателей КСП.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на главу комитета по бюджету Елену Зырянову надзорное ведомство ссылается только на федеральный закон, но не обращает внимание на положения о переходном периоде регионального закона о КСП.

"В краевом законе есть глава, позволяющая действующему заместителю занимать эту должность до того, как он не поменяет работу или уйдет на пенсию. В соответствии с этим законом, кандидатуру заместителя председателя КСП предлагает руководитель контрольного органа и утверждает заксобрание. Действующего зама никто не утверждал, поэтому он продолжает работать по переходному положению. Если же будет утвержден заместитель председателя по аудиту, то он займет эту должность в соответствии с федеральным и краевым законодательством", - сообщила депутат.

До назначения на пост заместителя КСП по аудиту Ирина Денисова занимала пост замминистра строительства и архитектуры, возглавляла управление бюджетных инвестиций и строительства. 15 февраля вопрос о назначении заместителя председателя по аудиту будет рассмотрен на пленарном заседании думы.