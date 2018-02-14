В Зауралье за 2017 год по вине водителей автобусов произошло 31 ДТП

31 ДТП произошло в Зауралье за 2017 год по вине водителей автобусов, их количество возросло на 55% по сравнению с 2016 годом. Проведено 17 рейдов. Возбуждены административные дела в отношении 67 должностных лиц транспортных предприятий региона, передает корреспондент Накануне.RU

По вине водителей автобусов в этих авариях погибли 3 человека и 45 получили травмы.

"Мы на постоянной основе будем продолжать профилактические мероприятия по снижению аварийности на дорогах с участием автобусов", - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин.