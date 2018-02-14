"Это недопустимо". В Кургане доверенное лицо Жириновского Владимир Шеметов записал видеообращение из-за не допуска на встречу с лидером ЛДПР

В Кургане член ЛДПР Владимир Шеметов заявил, что его не допустили на встречу с кандидатом на должность президента РФ Владимиром Жириновским. Партиец записал видеообращение, в котором попросил "принять меры" в отношении координатора курганского отделения партии Юрия Ярушина.

"Я, как доверенное лицо Жириновского Владимира Вольфовича, не был допущен на встречу, по прямому указанию координатора Курганского РО ПП ЛДПР Ярушина Юрия Владимировича. Считаю данный факт возмутимым и недопустимым, так как это подрывает авторитет ветеранов ЛДПР и негативно сказывается на имидже Жириновского Владимира Вольфовича", - заявил он.

"Я считаю, что Юрий Владимирович слабо ведет организационную работу, в данный момент никаких работ не проводится, хотя все партии, которые выдвинули кандидатов в президенты во всю мощь работают", - считает он.

Напомним, встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским прошла в Екатеринбурге 7 февраля.