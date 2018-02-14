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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
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"Это недопустимо". В Кургане доверенное лицо Жириновского Владимир Шеметов записал видеообращение из-за не допуска на встречу с лидером ЛДПР
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Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

В Кургане член ЛДПР Владимир Шеметов заявил, что его не допустили на встречу с кандидатом на должность президента РФ Владимиром Жириновским. Партиец записал видеообращение, в котором попросил "принять меры" в отношении координатора курганского отделения партии Юрия Ярушина.
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"Я, как доверенное лицо Жириновского Владимира Вольфовича, не был допущен на встречу, по прямому указанию координатора Курганского РО ПП ЛДПР Ярушина Юрия Владимировича. Считаю данный факт возмутимым и недопустимым, так как это подрывает авторитет ветеранов ЛДПР и негативно сказывается на имидже Жириновского Владимира Вольфовича", - заявил он.

"Я считаю, что Юрий Владимирович слабо ведет организационную работу, в данный момент никаких работ не проводится, хотя все партии, которые выдвинули кандидатов в президенты во всю мощь работают", - считает он.

Напомним, встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским прошла в Екатеринбурге 7 февраля.

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14.02.2018 08:52 Мск | Курган | информационная служба Накануне.RU
10:52 Екб


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"Это недопустимо". В Кургане доверенное лицо Жириновского Владимир Шеметов записал видеообращение из-за не допуска на встречу с лидером ЛДПР
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