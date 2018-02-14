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14.02.2018 08:56 Мск (10:56 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Подготовка в "Десятилетию детства": Голодец поручила оснастить школы оборудованием для просмотра фильмов
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Союзмультфильм Ольга Голодец (2018) | Фото: киностудия &quot;Союзмультфильм&quot;

В новом здании киностудии "Союзмультфильм" 13 февраля прошло расширенное совещание, посвященное развитию отечественной анимационной отрасли. Заседание состоялось в рамках подготовки плана основных мероприятий государственной программы "Десятилетие детства" на период до 2020 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе киностудии.
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Зампредседателя правительства Ольга Голодец в своем вступительном слове рассказала о программе "Десятилетие детства": "В мае прошлого года президент РФ подписал указ, в соответствии с которым период с 2018 по 2027 гг. объявлен “Десятилетием детства”. Это накладывает на всех нас совершенно особые обязательства. Для того, чтобы обеспечить качественную подготовку этого десятилетия созданы специальные рабочие группы, которые уже формируют планы мероприятий и, я надеюсь, будут активно участвовать в реализации этих программ".

"Наша задача заключается в том, чтобы вывести на новый качественный уровень благополучие, культурную и образовательную среду, а также здравоохранение и многие другие вопросы для наших детей", - подчеркнула Голодец.

Союзмультфильм Ольга Голодец(2018)|Фото: киностудия "Союзмультфильм"

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский рассказал о том, что "ежегодно выделяется примерно 800 млн рублей на поддержку отечественной анимации, которые главным образом идут на производство анимационных фильмов". Он подчеркнул, что сумма, хоть и кажется большой, составляет небольшой процент от бюджета среднего голливудского фильма.

Заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина рассказала о возможных форматах взаимодействия в рамках программы, посвященной десятилетию детства: "18-21 апреля будет проводиться международный московский образовательный салон, где "Союзмультфильм" сможет провести свои мастер-классы. Это хорошая площадка для популяризации того, что сегодня делает киностудия. Кроме того, мы будем очень рады появлению анимационной экранизации нашей классики".

Союзмультфильм Ольга Голодец(2018)|Фото: киностудия "Союзмультфильм"

Замминистра также отметила, что киностудия могла бы проводить при поддержке Минобрнауки России анимационные смены в таких лагерях как "Артек" и выразила готовность сотрудничать.

Подводя итог обсуждению, Ольга Голодец поблагодарила участников совещания за содержательный и предметный разговор и призвала к очень серьезной работе.

Программа "Десятилетие детства" в полном объеме будет принята не позднее 1 июня 2018 года. Вице-премьер поручила ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос формирования специальной фильмотеки для школ и оснащения образовательных организаций специальным оборудованием. Кроме того, Ольга Голодец поручила дать предложения по теме создания технопарков, а также по развитию анимации как одного из элементов дополнительного образования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце мая президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране с 2018 по 2027 годы Десятилетия детства, которое станет продолжением пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

На площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) в августе прошло обсуждение программы Десятилетия детства. Представители родительской общественности – движения Родительское всероссийское сопротивление (РВС) – выступили против предложений активистов и считают содержание документа и кулуарный характер его утверждения угрожающим для семей.

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14.02.2018 08:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:56 Екб


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Подготовка в "Десятилетию детства": Голодец поручила оснастить школы оборудованием для просмотра фильмов
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