В 2019 году на "Соликамском магниевом заводе" начнется переработка карбонатов редкоземельных металлов

В рамках рабочего визита в Соликамск и Березники губернатор Прикамья Максим Решетников посетил "Соликамский магниевый завод" (СМЗ), где реализуется инвестиционный проект "Организация совместного предприятия по переработке и разделению редкоземельного концентрата", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В 2019 г. на предприятии откроется новое производство по переработке карбонатов редкоземельных металлов. Для выполнения поручения Владимира Путина по восстановлению в России редкоземельной отрасли сырье будет направляться для дальнейшего разделения на промплощадку Группы компаний "Скайград" в Королев. Там 5 октября состоялся пробный пуск первой очереди производственной линии по разделению редкоземельных элементов. Партнерство предприятий позволит восстановить полный цикл добычи и переработки редкоземельных металлов в России. Губернатор обсудил с руководством завода варианты краевой поддержки предприятия, чтобы снизить себестоимость продукции, а также создать новые переделы для увеличения добавленной стоимости продукции.

"Соликамский магниевый завод – предприятия с огромной историей. Так как завод производит сырье, есть возможность производить из него больше продукции, создавать большую добавленную стоимость. И нам, краевым властям, очень важно, чтобы новые производства создавались именно на территории Пермского края, где есть необходимые кадры, технологии", - сказал Решетников.

По его словам, параллельно с крупными предприятиями в Соликамске появляются и активно развиваются новые производства. Пример - "Завод металлических изделий", созданный в городе в 2000 г. Сегодня предприятие – более 300 сотрудников, почти 10 тыс. "квадратов" собственных площадей, современное оборудование, широкий ассортимент выпускаемой продукции: более 120 наименований товаров народного потребления. Ее поставляют во многие регионы России и страны СНГ.

С 1 августа руководство завода планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нового цеха. Сейчас объект возводится. Генеральный директор завода Серафим Садков полагает, что строительство цеха стало возможным после встречи с губернатором в мае 2017 г. Тогда предприниматель рассказал Решетникову, что для развития завода необходимо увеличить объем поставляемого газа на 350 "кубов" в час за счет увеличения диаметра трубы газопровода. В этом году началось проектирование участка трубопровода.

"Новый цех позволит нам расширить площади, сделать условия работы более комфортными, например, сделать разгрузочную зону свободнее и безопаснее. Кроме того, у нас на предприятии появится дополнительно 30-40 рабочих мест", - сказал Садков.

Бизнесмен планирует, что к 2020 г. количество сотрудников увеличится до 340-350 человек.