Администрация уральского города, решившая купить дорогое авто, попала в поле зрения прокуратуры

в этот день
14.02.18
09:30
В Екб.11:30
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Главное
При строительстве моста в Крым нашли тысячи артефактов

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Минск" провалился. Что дальше? Нам ничего не остаётся, как объяснить возникновение Минских соглашений исключительно пиаровскими предпосылками, направленными на формирование имиджа России как миролюбивой страны. Имиджа, альтернативного тому, который создавался на Западе с момента возвращения Крыма – России как агрессора, как завоевателя, как милитаризированной страны.
14.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 831

Администрация уральского города, решившая купить дорогое авто, попала в поле зрения прокуратуры
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о закупке администрацией города дорогостоящего автомобиля.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в СМИ появились сведения об организации торгов администрацией Невьянского городского округа по закупке автомобиля за 1,5 млн руб. Проверка показала, что 12 февраля 2018 года на официальном сайте госзакупок действительно опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля с начальной (максимальной) ценой контракта в размере около 1,5 млн руб.

"В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые предположительно в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели – "Тойота Камри", - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре намерены дать оценку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд. Проверка продолжается.

Другие новости по темам: прокуратура, Тойота, проверка
14.02.2018 08:48 Мск | Невьянск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Администрация уральского города, решившая купить дорогое авто, попала в поле зрения прокуратуры
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+