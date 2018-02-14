Администрация уральского города, решившая купить дорогое авто, попала в поле зрения прокуратуры

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о закупке администрацией города дорогостоящего автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в СМИ появились сведения об организации торгов администрацией Невьянского городского округа по закупке автомобиля за 1,5 млн руб. Проверка показала, что 12 февраля 2018 года на официальном сайте госзакупок действительно опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля с начальной (максимальной) ценой контракта в размере около 1,5 млн руб.

"В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые предположительно в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели – "Тойота Камри", - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре намерены дать оценку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд. Проверка продолжается.