В Свердловской области может появиться училище паралимпийского резерва России

Паралимпийский комитет России (ПКР) поддержал инициативу губернатора Евгения Куйвашева о создании в Свердловской области училища паралимпийского резерва. Соответствующие рекомендации направлены в адрес Минспорта России, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

ПКР уже направил письмо о поддержке инициативы создания училища.

Отметим, что в 2014 году на базе коррекционной школы в Екатеринбурге была создана детско-юношеская спортивная адаптивная школа (ДЮСАШ), паралимпийцы получили современный спортивный центр. В результате за последние три года количество юных паралимпийцев выросло со 100 до 726 человек.

"Школа прекрасная. Мы уже начали обсуждать, как развивать ее дальше. Я думаю, правильная идея о том, что надо создавать цепочку, начиная с самых маленьких спортсменов, будущих паралимпийцев, к все более продвинутому обучению, вплоть до спорта высоких достижений. Мы крупная паралимпийская страна, будем таковой, и готовить резервы необходимо. В первую очередь, это полезно для людей, у которых особые проблемы, которых особенно обидела судьба", – заявил президент ПКР Владимир Лукин.

Свердловские паралимпийцы и сурдлимпийцы традиционно составляют основу сборных команд России на международных соревнованиях, включая Паралимпиаду и Сурдлимпиаду.