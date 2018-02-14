Пьяный студент из Эфиопии укусил сотрудника Росгвардии в Волгограде

Студент из Эфиопии укусил сотрудника Росгвардии в Волгограде, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

Информация о нарушении общественного порядка поступила в управление Росгвардии вечером 13 февраля. На место происшествия выехали сотрудники ведомства, где обнаружили гражданина, предположительно в состоянии опьянения, который "пытался нарушить пропускной режим студенческого общежития".

Сотрудники ведомства попросили нарушителя предъявить документы, на что тот ответил нецензурной бранью и набросился на сотрудников, укусил одного из них за руку, а также ударом ноги помял кузов служебного автомобиля.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены применить наручники. Дебошира доставили в отдел полиции для разбирательства, там выяснилось, что он гражданин Эфиопии. Пострадавшему бойцу оказали медицинскую помощь.

Как сообщало Накануне.RU, в Зауралье мужчине, который разрубил топором автомобиль сотрудников Росгвардии, дали шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.