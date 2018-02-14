Правительство Югры выплатит миллион матери вартовчанина, погибшего в авиакатастрофе под Москвой

Губернтор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении единовременной помощи семье жителя Нижневартовска Александра Сергошко 1987 года рождения, погибшего в результате крушения самолета Ан-148 под Москвой, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Размер материальной помощи, которая будет выплачена матери молодого человека, составит один миллион рублей. По поручению мэра Нижневартовска Василия Тихонова, семье погибшего вартовчанина будет оказана всесторонняя поддержка.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали более 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.

В СКР заявили, что получили данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца АН-148.