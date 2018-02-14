Два уголовных дела возбуждено из-за травмы ребенка в детском саду на Среднем Урале

Следственные органы возбудили и расследуют два уголовных дела в связи с инцидентом, произошедшим с малолетним ребёнком в детском саду города Берёзовский.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, в конце 2017 года в одном из детсадов этого города-спутника Екатеринбурга малолетний мальчик получил травму. После его госпитализировали в екатеринбургскую детскую больницу для оказания медицинской помощи.

"Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ст.293 УК РФ (халатность)", - пояснили в ведомстве.

В рамках расследования планируется провести допрос родственников пострадавшего, сотрудников детского сада и медицинских работников.